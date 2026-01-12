Ex Ilva precipita dall’impianto morto operaio

Un incidente sul lavoro presso gli impianti di Acciaierie d’Italia a Taranto ha causato la morte di un operaio. L’episodio si è verificato questa mattina, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro nello stabilimento. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. La notizia sottolinea l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza nelle attività industriali.

Tarantini Time Quotidiano Un operaio di Acciaierie d’Italia è morto questa mattina in un incidente sul lavoro. L’uomo, Claudio Salamida, originario di Putignano, è precipitato per oltre 5 metri, dal quinto al quarto piano a causa del cedimento di una grata. L’uomo si occupava del controllo delle valvole. Indagini in corso L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, precipita dall’impianto, morto operaio Leggi anche: Operaio muore in impianto ex Ilva Leggi anche: Ex Ilva, precipita e muore un operaio | Fim-Fiom-Uilm: sciopero di 24 ore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ex-Ilva, precipita durante un controllo delle valvole: morto un operaio. Proclamato uno sciopero di 24 ore - Grave incidente all'ex Ilva di Taranto: un operaio è morto dopo essere precipitato dal quarto al quinto piano dell'impianto. dire.it

Precipita durante un controllo nell'ex Ilva a Taranto, muore un operaio - Era impegnato nelle attività di controllo delle valvole nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto quando è precipitato al quinto al quarto piano dell'impianto, ed è deceduto. rainews.it

Operaio precipita e muore nell'ex Ilva di Taranto: Claudio Salamida aveva 46 anni, il tragico incidente sul lavoro - Tragedia sul lavoro a Taranto nell'ex Ilva, dove un operaio in servizio all'acciaieria 2, Claudio Salamida, è morto dopo essere precipitato dal quinto al quarto ... msn.com

Ex Ilva di Taranto, tragedia nell'acciaieria: precipita e muore un operaio x.com

