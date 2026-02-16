Crans Montana la Procura di Roma dispone una maxi consulenza medico legale

La Procura di Roma ha deciso di avviare una vasta consulenza medico legale dopo la strage di Crans-Montana, che ha causato 41 vittime, tra cui sei italiani. I magistrati vogliono ottenere dettagli più precisi sulle condizioni delle persone coinvolte e sulle cause delle ferite. La consulenza coinvolgerà diversi esperti e durerà diverse settimane. Sarà un passo importante per chiarire le responsabilità e ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Una maxi consulenza medico legal e verrà disposta dai pm della procura di Roma in relazione alle vittime italiane della strage di Crans-Montana che ha provocato 41 morti (di cui 6 italiani). I magistrati di piazzale Clodio acquisiranno per intero la documentazione medica sugli italiani coinvolti nel rogo di capodanno. Che poi sarà affidata a consulenti per un lavoro ad ampio spettro. Nel fascicolo aperto, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.