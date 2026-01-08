Crans-Montana la procura di Roma apre un’indagine

Da lettera43.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’incendio di Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiani. La competenza si estende ai reati commessi all’estero che coinvolgono cittadini italiani. L’indagine ha l’obiettivo di accertare le cause e eventuali responsabilità legate all’incidente.

La procura di Roma, competente per i reati commessi all’estero ai danni di cittadini italiani, ha aperto un fascicolo sull’ incendio scoppiato a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone, tra cui sei italiani. L’indagine riguarda le ipotesi di omicidio colposo e incendio. Nel rogo del bar Le Costellation sono rimaste ferite oltre 100 persone e tra queste figurano anche numerosi cittadini italiani, in gran parte giovanissimi; alcuni versano in condizioni gravissime e sono attualmente ricoverati in strutture ospedaliere di Milano e della Svizzera. Il ministero degli Esteri ha trasmesso una comunicazione ufficiale a piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

crans montana la procura di roma apre un8217indagine

© Lettera43.it - Crans-Montana, la procura di Roma apre un’indagine

Leggi anche: Crans-Montana, la Procura di Roma apre indagine per omicidio colposo e incendio

Leggi anche: La procura di Roma apre un’indagine sulla strage di Crans Montana: omicidio colposo e incendio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Disastro di Crans Montana: la procura italiana è legittimata a intervenire?; Crans-Montana, la procura apre un'inchiesta per omicidio; Crans-Montana: dopo identificazione vittime italiane fascicolo in procura a Roma; Strage di Crans-Montana, la procura: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi.

crans montana procura romaCrans-Montana, la Procura di Roma avvia un'indagine per «omicidio colposo e incendio». Il papà di un ferito: ora una punizione esemplare - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all'incendio di Crans- ilmattino.it

crans montana procura romaCrans-Montana, la Procura di Roma avvia un'indagine per «omicidio colposo e incendio» - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all'incendio di Crans- ilmessaggero.it

crans montana procura romaLa procura di Roma apre un’indagine sulla strage di Crans Montana: omicidio colposo e incendio - Aperto un fascicolo per omicidio colposo e incendio sulla strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.