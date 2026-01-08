Crans-Montana la procura di Roma apre un’indagine

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’incendio di Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei italiani. La competenza si estende ai reati commessi all’estero che coinvolgono cittadini italiani. L’indagine ha l’obiettivo di accertare le cause e eventuali responsabilità legate all’incidente.

La procura di Roma, competente per i reati commessi all'estero ai danni di cittadini italiani, ha aperto un fascicolo sull' incendio scoppiato a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone, tra cui sei italiani. L'indagine riguarda le ipotesi di omicidio colposo e incendio. Nel rogo del bar Le Costellation sono rimaste ferite oltre 100 persone e tra queste figurano anche numerosi cittadini italiani, in gran parte giovanissimi; alcuni versano in condizioni gravissime e sono attualmente ricoverati in strutture ospedaliere di Milano e della Svizzera. Il ministero degli Esteri ha trasmesso una comunicazione ufficiale a piazzale Clodio.

