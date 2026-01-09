Crans-Montana la procura di Roma dispone l' autopsia sulle vittime italiane nonostante i funerali | l' inchiesta diventa internazionale

La procura di Roma ha avviato un’indagine ufficiale sull’incendio di Crans-Montana, che ha causato 40 vittime, tra cui sei italiani. Nonostante i funerali già svolti, è stata disposta un’autopsia sulle vittime italiane per chiarire le cause dell’incidente. L’indagine, che coinvolge anche aspetti internazionali, si concentra su ipotesi di omicidio colposo, lesioni gravi e incendio.

Omicidio colposo, lesioni gravi e incendio: anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull'incendio di Crans-Montana costato la vita a 40 persone, sei delle quali italiane. I testimoni accusano la titolare del locale: "Scappò con la cassa durante il rogo".

Crans-Montana, la procura di Roma dispone l'autopsia sulle vittime italiane (nonostante i funerali): l'inchiesta diventa internazionale

La Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine aperta per omicidio colposo plurimo e incendio sulla strage di Crans-Montana

Sébastien Fanti, l'avvocato che rappresenta le vittime a Crans-Montana, ha rotto il silenzio e mette in dubbio l'origine dei fondi di Jacques Moretti. «Chiederò l'arresto dei dirigenti, ma anche dei funzionari comunali.

Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno #crans-montana x.com

