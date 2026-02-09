Crans-Montana interrogato ex capo sicurezza | ispezionò Le Constellation

Questa mattina a Crans-Montana è iniziato l’interrogatorio dell’ex capo sicurezza. È l’unico che ha controllato il bar Le Constellation fin dalla apertura nel 2015. La polizia vuole capire cosa sia successo in quel locale negli ultimi anni.

(Adnkronos) – E' iniziato nella mattina di oggi, lunedì 9 febbraio, l'interrogatorio dell'ex responsabile della sicurezza di Crans-Montana, l'unico che ha condotto ispezioni nel bar Le Constellation dalla sua apertura nel 2015. Una testimonianza molto attesa la sua, il secondo dipendente del comune di Crans-Montana a essere interrogato come sospettato dai magistrati che indagano sulla.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Crans Montana Constellation Crans-Montana, interrogato il capo della sicurezza Cristophe Balet: "Non c’era personale sufficiente" La polizia ha ascoltato oggi il capo della sicurezza di Crans-Montana, Cristophe Balet. Crans-Montana, il capo sicurezza de Le Constellation non aveva il brevetto antincendio: “Mai passato l’esame” La Procura di Sion ha ascoltato ieri Christophe Balet, il capo sicurezza de Le Constellation, coinvolto nell’indagine sulla strage di Capodanno. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Crans Montana, salgono a 4 gli indagati: tra questi l’attuale responsabile comunale per la sicurezza Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Incendio Crans-Montana: oggi l'interrogatorio del responsabile della sicurezza; Crans-Montana, interrogato l’ex dipendente che disse: Attenzione alla schiuma; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, le responsabilità potrebbero arrivare fino al Cantone. Crans Montana, nuovo sfregio: brucia il memoriale. Dati informatici in mano a un malato psichiatricoFuoco e fumo, ancora. Stavolta nel memoriale per le vittime della strage di Capodanno, a poche centinaia di metri dal Constellation di Crans-Montana, praticamente distrutto da un ... ilmessaggero.it Strage di Crans Montana: indagato anche ex funzionario del Comune per la sicurezzaSarà interrogato dal magistrati svizzeri il 9 febbraio a proposito dei mancati controlli nel locale andato a fuoco a Capodanno, provocando 40 vittime, fra le quali 6 ragazzi italiani ... rainews.it Report. . Il confine sottile tra politica e affari a Crans Montana A Crans-Montana politica, affari e turismo si intrecciano più di quanto sembri. Amministratori pubblici che gestiscono anche hotel, ristoranti, discoteche, assicurazioni. Coniugi ai vertici degli enti tu facebook Crans-Montana, Giorgio Fonio ritira la querela contro il giornalista italiano x.com

