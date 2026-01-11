Crans-Montana le testimonianze dei presenti agli inquirenti | Al Constellation non c' era nessuna via di fuga

A Crans-Montana, emergono testimonianze che descrivono l’ambiente del Constellation, evidenziando l’assenza di vie di fuga. Nel frattempo, proseguono le valutazioni del Tribunale sulla custodia cautelare di Jacques Moretti e sui domiciliari per Jessica, con nuovi dettagli riguardanti precedenti e situazioni legali. La vicenda si sviluppa nel rispetto delle procedure giudiziarie e delle evidenze raccolte dagli inquirenti.

In attesa della decisione del Tribunale sulla conferma della custodia cautelare per Jacques Moretti e dei domiciliari richiesti per la moglie Jessica, emergono nuovi dettagli su precedenti. 🔗 Leggi su Leggo.it

