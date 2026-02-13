Cpr l’apertura di de Pascale divide la politica | Piantedosi annuncia il sito a Bologna

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che il centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bologna si aprirà “a breve”, suscitando divisioni tra i politici italiani. La decisione arriva dopo l’omicidio del controllore Alessandro Ambrosio e altri episodi di cronaca che hanno acceso i timori sulla sicurezza, con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha criticato pubblicamente il progetto, sostenendo che rischia di aumentare le tensioni in città.

Il presidente della Regione pronto a discutere dei centri per il rimpatrio, mentre il ministro dell’Interno conferma che a breve sarà comunicata la collocazione. Polemiche tra partiti, sindacati e amministrazioni locali Anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dice che il Cpr a Bologna si farà “a breve”. Dopo l'omicidio del controllore Alessandro Ambrosio e altri fatti di cronaca che hanno fatto scattare l'allarme sicurezza, è stato presidente della Regione, Michele de Pascale, a tornare sul tema dei centri destinati ai migranti irregolari. De Pascale ha invitato a togliere Bologna dal tavolo, ma si è detto pronto a una discussione che riguarda l'Emilia-Romagna: "il sistema delle espulsioni in Italia non funziona e il confronto sui Cpr deve partire da questo dato, senza posizioni ideologiche".🔗 Leggi su Bolognatoday.it

