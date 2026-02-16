Cpr a Bologna de Pascale | La sinistra si aggiorni in materia di sicurezza

Il sindaco di Bologna, Matteo de Pascale, ha criticato la sinistra perché non affronta ancora con decisione il tema della sicurezza. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti proteste in città e le richieste di maggiore attenzione alle questioni di ordine pubblico. De Pascale ha anche aggiunto che, nel suo lavoro quotidiano, si concentra a trovare soluzioni pratiche, senza entrare nel dibattito politico sulle responsabilità.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Un assist al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi? “Cerco di lavorare per risolvere i problemi, non mi pongo il tema”. La sicurezza e il tema dei Cpr continua a infiammare il dibattito politico e il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale torna sull’argomento in una intervista di Cantiere Bologna, rispondendo a una domanda sulle polemiche politiche e sulle tensioni emerse anche nel centrosinistra dopo le sue dichiarazioni su una possibile apertura di un Cpr in Emilia-Romagna. Eppure, aggiunge il presidente della Regione, lo stesso Piantedosi “ha commesso un errore grave perché a questa mia disponibilità di dialogo ha in prima istanza risposto dicendo 'allora domattina vi diciamo dove apriremo', ha quasi strumentalizzato la mia richiesta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

