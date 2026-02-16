Cpr a Bologna de Pascale | La sinistra si aggiorni in materia di sicurezza
Il sindaco di Bologna, Matteo de Pascale, ha criticato la sinistra perché non affronta ancora con decisione il tema della sicurezza. La sua dichiarazione arriva dopo le recenti proteste in città e le richieste di maggiore attenzione alle questioni di ordine pubblico. De Pascale ha anche aggiunto che, nel suo lavoro quotidiano, si concentra a trovare soluzioni pratiche, senza entrare nel dibattito politico sulle responsabilità.
Bologna, 16 febbraio 2026 – Un assist al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi? “Cerco di lavorare per risolvere i problemi, non mi pongo il tema”. La sicurezza e il tema dei Cpr continua a infiammare il dibattito politico e il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale torna sull’argomento in una intervista di Cantiere Bologna, rispondendo a una domanda sulle polemiche politiche e sulle tensioni emerse anche nel centrosinistra dopo le sue dichiarazioni su una possibile apertura di un Cpr in Emilia-Romagna. Eppure, aggiunge il presidente della Regione, lo stesso Piantedosi “ha commesso un errore grave perché a questa mia disponibilità di dialogo ha in prima istanza risposto dicendo 'allora domattina vi diciamo dove apriremo', ha quasi strumentalizzato la mia richiesta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Emergenza sicurezza, Piantedosi a de Pascale: “Presto un Cpr a Bologna”
Emergenza sicurezza, Piantedosi a de Pascale: “Presto un Cpr a Bologna” Bologna, 13 febbraio 2026 – Matteo Piantedosi ha incontrato il sindaco di Bologna, Matteo de Pascale, per confermare che il nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) si farà “a breve”.
Cpr, l’apertura di de Pascale divide la politica: Piantedosi annuncia il sito a Bologna
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che il centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Bologna si aprirà “a breve”, suscitando divisioni tra i politici italiani.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cpr, Piantedosi annuncia a breve il sito a Bologna ma Lepore dice no; Cpr a Bologna, è scontro tra Piantedosi e Lepore. Il sindaco: I centri non funzionano; Il centro di rimpatrio a Bologna agita il Pd: Lepore dice no. De Pascale: Serve un dialogo; Cpr a Bologna, Lepore: Mai con me sindaco. E de Pascale studia un'alternativa e attende Piantedosi.
Cpr a Bologna, Lepore: «Mai con me sindaco». E de Pascale studia un’alternativa e attende PiantedosiL’apertura di de Pascale a un Cpr in regione, a un anno dal voto amministrativo nel capoluogo emiliano, tra i corridoi del Comune è stata vissuta come un intervento a gamba tesa (per usare un eufemism ... corrieredibologna.corriere.it
De Pascale: Sui Cpr Piantedosi ha commesso un errore grave, io ho chiesto solo di dialogareIl presidente della Regione parla a Radio24: Ho chiesto di discuterne, ha risposto: allora lo apriremo. Ma rimane il punto. Se una persona socialmente ... bologna.repubblica.it
Bologna, Modena, Reggio Emilia: sicurezza invocata ogni giorno, ma il CPR sempre altrove. Il modello delle città rosse è questo: l’ordine pubblico è giusto purché non sia responsabilità propria, si chiedono più pattuglie ma si bloccano i rimpatri, così l’irregolar - facebook.com facebook
Cpr a Bologna, Lepore: «Mai con me sindaco». E de Pascale studia un’alternativa e attende Piantedosi x.com