Morto il terzo sciatore coinvolto nella valanga di Courmayeur | aveva 35 anni

Un uomo di 35 anni ha perso la vita a causa della valanga di Courmayeur, diventando il terzo sciatore coinvolto nell’incidente. La slavina si è staccata sabato mattina mentre lui scendeva in freeride nella zona di Vesses, una delle località più frequentate dagli appassionati di discese fuori pista. Nonostante i soccorsi tempestivi, il suo corpo è stato trovato senza vita, portando il totale delle vittime a tre e aumentando le preoccupazioni sulla sicurezza in quelle aree.

Sale il bilancio delle valanghe sull'arco alpino: a Courmayeur muore il terzo sciatore freerider coinvolto nella valanga di Vesses. Valanga Courmayeur, morto terzo sciatore Un terzo sciatore è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Courmayeur, in Valle d'Aosta, ieri mattina. Valanga a Courmayeur, morto anche il terzo sciatore: è di nazionalità francese Un escursionista francese ha perso la vita dopo che una valanga si è staccata dal Canale del Vesses, a Courmayeur. Valanga a Courmayeur, morto anche il terzo sciatore: è di nazionalità francese Il 35enne francese è deceduto in ospedale a Torino nonostante i tentativi di salvargli la vita con supporto vitale avanzato. Morto il terzo sciatore coinvolto nella valanga di Courmayeur: aveva 35 anni Sale il bilancio delle valanghe sull'arco alpino: a Courmayeur muore il terzo sciatore freerider coinvolto nella valanga di Vesses. L'altro sciatore morto nel distacco non è ancora stato identificato. Il terzo coinvolto, un 35enne francese, è stato trasferito, in condizioni critiche, al San Giovanni Bosco di Torino: i sanitari stanno tentando la rianimazione in sala operatoria.