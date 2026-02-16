Così Putin ha ucciso mio marito
Yulia Navalnaya accusa Vladimir Putin di aver ucciso suo marito, Alexei, in un momento in cui il leader russo si trovava in carica e le tensioni politiche erano alte. La donna, economista e attivista per i diritti umani, ha dichiarato di credere che la morte di suo marito sia stata orchestrata dal governo russo. Nei giorni scorsi, Navalnaya ha condiviso dettagli sulla sua perdita, evidenziando come le autorità abbiano impedito indagini indipendenti sul decesso.
« Vladimir Putin ha ucciso mio marito». Ne è convinta Yulia Navalnaya, economista, attivista per i diritti umani, vedova di Alexei. In un’intervista al Corriere della Sera la vedova commenta i risultati dell’inchiesta che conferma l’avvelenamento con la tossina della rana freccia: «Naturalmente io lo sapevo già: aveva meno di 50 anni. E sebbene avesse vissuto in condizioni dure, fosse stato torturato, io ero sicura che si prendesse cura di sé, che pensasse alla salute. Lo avevamo visto solo un giorno prima in video collegamento, sembrava stare assolutamente bene. Quindi era evidente che gli fosse successo qualcosa di orribile ed ero sicura che fosse stato Vladimir Putin ».🔗 Leggi su Open.online
Board of Peace, parla Putin: “Putin ha accettato il mio invito”
Nel contesto della recente dichiarazione di Donald Trump, si comunica che Vladimir Putin ha accettato l’invito a entrare nel Board of Peace per Gaza.
Prima il Novitchok, poi la rana freccia: così Putin ha avvelenato Navalny due volte |Le analisi di 5 Stati smascherano lo Zar x.com
“Ho personalmente chiesto a Putin di non bombardare Kiev e varie altre città per una settimana” a causa del “freddo record. E lui ha dato l’ok” . A parlare è Donald Trump che annuncia così, durante la riunione di Gabinetto, una tregua nella guerra in Ucraina. “ facebook