Mia figlia mi ha detto ‘non tornare a casa papà ha due coltelli’ così ho lasciato mio marito Ora siamo liberi | la storia di Valentina sopravvissuta alle violenze

Valentina ha quattro figli, due maschi e due femmine. Con l’ex marito ha vissuto 11 anni e ora da due è riuscita a voltare pagina e lasciarsi questa storia di violenza alle spalle. Ad aiutarla a compiere questo passo è stato anche l’appoggio trovato al CAV, il Centro Antiviolenza Teresa Bonocore, ad Ottavia, quartiere a nord della Capitale, finanziato dal comune di Roma e gestito dalla cooperativa sociale Be Free.”Ho deciso di dire basta grazie a mia figlia di 6 anni – racconta Valentina – un giorno mi ha abbracciata, mi ha detto di portare sua sorella più piccola a scuola e di fermarmi nel parcheggio, perché il padre, il mio ex marito, aveva comprato 2 coltelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia mi ha detto ‘non tornare a casa, papà ha due coltelli’, così ho lasciato mio marito. Ora siamo liberi”: la storia di Valentina, sopravvissuta alle violenze

