Board of Peace parla Putin | Putin ha accettato il mio invito

Nel contesto della recente dichiarazione di Donald Trump, si comunica che Vladimir Putin ha accettato l’invito a entrare nel Board of Peace per Gaza. La notizia, annunciata durante un’intervista a CNBC, evidenzia un possibile passo verso un approfondimento del dialogo internazionale sulla questione palestinese e le iniziative di pace nella regione.

Vladimir Putin «ha accettato il mio invito a entrare nel Board of Peace per Gaza». A dichiararlo è stato Donald Trump in un’intervista a CNBC. Poco prima, lo stesso Vladimir Putin aveva confermato di aver ricevuto l’invito a far parte dell’organismo e di essere in fase di valutazione. L’annuncio di Trump arriva dunque come un’accelerazione politica su un’iniziativa che, nelle intenzioni della Casa Bianca, punta a costruire un quadro multilaterale per favorire una soluzione diplomatica sul conflitto a Gaza. Il Board of Peace, ancora in fase di definizione, dovrebbe riunire figure di primo piano della politica internazionale con l’obiettivo di promuovere un cessate il fuoco duraturo e un percorso negoziale condiviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

