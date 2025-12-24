Stranger Things ecco il vero segreto e il gran finale al cinema per Capodanno Cala il sipario sulla serie mito che ha riportato gli anni ’80 nel futuro

Stranger Things, la saga che travalica epoche e mode rilanciando il passato nel futuro, e che ha fatto fatturare cifre da record e ridisegnato la grammatica seriale televisiva, si avvia a chiudere il suo ciclo. Ma c’è un prima e un dopo Stranger Things nella storia dell’intrattenimento globale, con il titolo record dominante su tutti i fronti, acclamato da pubblico e critica planetari, e che ha generato un indotto con pochi precedenti. Così, mentre cresce l’attesa per l’ultimo atto della serie dei fratelli Duffer — che in una mossa senza precedenti verrà proiettato nei cinema americani proprio la notte di Capodanno — i numeri tracciano il profilo di un fenomeno che ha travalicato i confini del piccolo schermo per farsi “storia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

