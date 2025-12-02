Intelligenza artificiale e cinema un salto nelle nuove frontiere della settima arte con il corto The pornographer

Mercoledì 3 dicembre, ore 19, al Diagonal Loft Club torna TraumFabrik, l’iniziativa per persone appassionate di cinema, organizzata dalle cooperative Sunset e Tiresia Media all’interno del progetto Meet the Docs! Forlì Film Fest. L’appuntamento del 2025 è interamente incentrato sulle nuove. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

