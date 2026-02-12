Questa mattina il governo ha dato il via libera al disegno di legge sull’immigrazione. La proposta prevede il rafforzamento delle misure di controllo, come il blocco navale e le espulsioni, per gestire meglio i flussi di migranti. Il testo, approvato dal Consiglio dei ministri, include anche norme per rispettare il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo firmato di recente. Ora il provvedimento passerà alle discussioni in parlamento.

(Adnkronos) – Dal blocco navale alle espulsioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. Si tratta, assicura il comunicato ufficiale diffuso al termine della riunione, di una “riforma organica volta a potenziare gli strumenti di contrasto all’immigrazione illegale e a garantire una gestione più rigorosa dei flussi migratori”. Il testo si compone di due parti: la prima “introduce norme che entreranno in vigore a seguito della pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale; la seconda parte conferisce invece un’ampia delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi, di decreti legislativi necessari al recepimento delle direttive UE e all’adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Migranti, via libera del governo al ddl: dal blocco navale alle espulsioni, le misure

Approfondimenti su Governo Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sui migranti.

Il governo Meloni ha approvato un nuovo disegno di legge che introduce restrizioni più dure sui migranti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Governo Italia

Argomenti discussi: Via libera del Parlamento europeo alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per migranti; Migranti, via libera del Parlamento Europeo alla lista dei Paesi sicuri. Piantedosi: 'Successo del governo italiano'; L’Eurocamera certifica la stretta sui richiedenti asilo e apre le porte al ‘modello Albania’; Migranti, cosa cambia per l'Italia con il via libera del Pe alla lista dei Paesi sicuri.

Migranti, ok del Cdm al ddl. Dai rimpatri alle nuove regole per i Cpr: i punti previsti nella bozzaTra i punti chiave la riorganizzazione del sistema nazionale di accoglienza, disciplina delle procedure di frontiera, introduzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente sui diritti ... adnkronos.com

Migranti, via libera del governo al ddl: dal blocco navale alle espulsioni, le misureDal blocco navale alle espulsioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per ... ilfattonisseno.it

Via libera del Cdm al Ddl migranti. Blocco navale, asilo, espulsioni e regole per vivere nei Cpr. Ecco cosa prevede- - facebook.com facebook

Migranti, via libera al disegno di legge x.com