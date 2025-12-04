Il quantum computing ci dà l' opportunità di imparare dagli errori commessi con l' AI e ricominciare

I laboratori di ricerca IBM prevedono di realizzare il primo quantum computing fault tolerance nel 2029. Un passo fondamentale per avviare una rivoluzione che cambierà anche il modo di usare l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il quantum computing ci dà l'opportunità di imparare dagli errori (commessi con l'AI) e ricominciare

