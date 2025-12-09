Ripulita la chiesetta del Seicento imbrattata i ragazzi hanno scontato la pena | Imparare dagli errori è costruttivo

A Sant’Angelo Lodigiano, la chiesetta del Seicento imbrattata da due adolescenti è stata ripulita, e i ragazzi hanno affrontato il loro gesto. Un’occasione di riflessione sull’importanza di imparare dagli errori e di assumersi le proprie responsabilità.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi) – A Sant’Angelo Lodigiano, dove una coppia di adolescenti, che studiano alle scuole medie di Villanterio e Sant’Angelo Lodigiano, avevano scritto frasi d’amore sul muro di una chiesetta, tutto è tornato in ordine. L’atto vandalico era avvenuto, due settimane fa sul muro del Chiesuolo, utilizzando una bomboletta di vernice nera. La chiesetta è un’opera del Seicento ed era stata riqualificata solo due anni fa. Una volta appreso il fatto, il parroco don Enzo Raimondi, d’accordo con polizia locale e Comune, aveva deciso di non denunciare i due giovani ma di rieducare. I due ragazzi, che hanno agito ingenuamente, ripresi dalle telecamere, erano stati scoperti e rintracciati dalla municipale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ripulita la chiesetta del Seicento imbrattata, i ragazzi hanno “scontato la pena”: “Imparare dagli errori è costruttivo”

