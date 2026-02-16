Cosa fa il pilota del porto? La nave va presa per mano È un’arte che si tramanda

Il pilota del porto di Ancona, Marco Rossi, è salito a bordo di una nave per guidarla in porto, perché senza di lui l’operazione sarebbe rischiosa. Rossi ha spiegato che il suo lavoro richiede grande esperienza e una tradizione che si trasmette di generazione in generazione. Ogni giorno, con attenzione e precisione, aiuta le navi a muoversi tra le onde e le boe, garantendo la sicurezza di tutti. È un ruolo fondamentale che richiede concentrazione e capacità di adattarsi alle condizioni del mare.

Ancona, 16 febbraio 2026 - Quando una nave sta per entrare in porto, a oltre un miglio dall’imboccatura, c’è un uomo che sale a bordo saltando da una pilotina. Prende per mano la gigante signora e l’accompagna lentamente fino all’ormeggio, dispensando consigli, indicazioni per la manovra e soprattutto sicurezza. In entrata o in uscita se la nave deve prendere il largo. Sole, pioggia, burrasca. Notte, giorno, feriali o festivi. In una danza che si ripete tra gli effluvi salmastri delle onde e l’odore pungente del carburante che gratta naso e gola. «Il servizio di pilotaggio è un’arte che viene insegnata e che si tramanda, dal maestro all’allievo, un mestiere nel segno di antiche corporazioni che lo rappresentano, ieri come oggi» osserva Augusto Selva, 63 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cosa fa il pilota del porto? “La nave va presa per mano. È un’arte che si tramanda” Dall’impasto alla ’impiccagione’. Al forno l’arte della pazienza che si tramanda di padre in figlio Da 25 anni, Andrea Broggio e suo padre Giovanni portano avanti con passione l’arte della pasticceria nella loro attività di Monza. Spunta una nuova nave cinese senza pilota: cosa sappiamo della Sharp Shark 10 Durante la fiera DIMDEX 2026 a Doha, la Cina ha mostrato al pubblico internazionale una nuova nave senza pilota chiamata Sharp Shark 10. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Perché i piloti mangiano cibo diverso in aereo (e cosa rischiano se non lo fanno); Richard Schlachter, storia di un pilota fenomenale che ora fa il falegname; Il suono del motore e il cervello del pilota; Incidente a Rialto, il pilota sotto choc: Ho pensato solo a girare il volante e schivare le barche. Richard Schlachter, storia di un pilota fenomenale che ora fa il falegnameOggi è un carpentiere del Connecticut in pensione... ma indossando la tuta di pelle, negli anni '70/'80, ha messo in riga una fenomenale generazione di piloti statunitensi. insella.it Il suono del motore e il cervello del pilotaUno studio svela la connessione. Che un giorno potrebbe servire per la riabilitazione di chi ha il Parkinson o l’Alzheimer ... formulapassion.it TESTA PRIMA DEL GAS Il pilota italiano, sul sito Mercedes, racconta di aver utilizzato la pausa per analizzare nel dettaglio la stagione 2025. Sedute con lo psicologo per capire cosa ha funzionato e cosa no. Gestione più strategica del calendario per ar facebook