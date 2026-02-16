Cosa fa il pilota del porto? La nave va presa per mano È un’arte che si tramanda

Da quotidiano.net 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota del porto di Ancona, Marco Rossi, è salito a bordo di una nave per guidarla in porto, perché senza di lui l’operazione sarebbe rischiosa. Rossi ha spiegato che il suo lavoro richiede grande esperienza e una tradizione che si trasmette di generazione in generazione. Ogni giorno, con attenzione e precisione, aiuta le navi a muoversi tra le onde e le boe, garantendo la sicurezza di tutti. È un ruolo fondamentale che richiede concentrazione e capacità di adattarsi alle condizioni del mare.

Ancona, 16 febbraio 2026 -  Quando una nave sta per entrare in porto, a oltre un miglio dall’imboccatura, c’è un uomo che sale a bordo saltando da una pilotina. Prende per mano la gigante signora e l’accompagna lentamente fino all’ormeggio, dispensando consigli, indicazioni per la manovra e soprattutto sicurezza. In entrata o in uscita se la nave deve prendere il largo. Sole, pioggia, burrasca. Notte, giorno, feriali o festivi. In una danza che si ripete tra gli effluvi salmastri delle onde e l’odore pungente del carburante che gratta naso e gola. «Il servizio di pilotaggio è un’arte che viene insegnata e che si tramanda, dal maestro all’allievo, un mestiere nel segno di antiche corporazioni che lo rappresentano, ieri come oggi» osserva Augusto Selva, 63 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cosa fa il pilota del porto la nave va presa per mano 200 un8217arte che si tramanda
© Quotidiano.net - Cosa fa il pilota del porto? “La nave va presa per mano. È un’arte che si tramanda”

Dall’impasto alla ’impiccagione’. Al forno l’arte della pazienza che si tramanda di padre in figlio

Da 25 anni, Andrea Broggio e suo padre Giovanni portano avanti con passione l’arte della pasticceria nella loro attività di Monza.

Spunta una nuova nave cinese senza pilota: cosa sappiamo della Sharp Shark 10

Durante la fiera DIMDEX 2026 a Doha, la Cina ha mostrato al pubblico internazionale una nuova nave senza pilota chiamata Sharp Shark 10.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché i piloti mangiano cibo diverso in aereo (e cosa rischiano se non lo fanno); Richard Schlachter, storia di un pilota fenomenale che ora fa il falegname; Il suono del motore e il cervello del pilota; Incidente a Rialto, il pilota sotto choc: Ho pensato solo a girare il volante e schivare le barche.

cosa fa il pilotaRichard Schlachter, storia di un pilota fenomenale che ora fa il falegnameOggi è un carpentiere del Connecticut in pensione... ma indossando la tuta di pelle, negli anni '70/'80, ha messo in riga una fenomenale generazione di piloti statunitensi. insella.it

Il suono del motore e il cervello del pilotaUno studio svela la connessione. Che un giorno potrebbe servire per la riabilitazione di chi ha il Parkinson o l’Alzheimer ... formulapassion.it