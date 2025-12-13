Dall’impasto alla ’impiccagione’ Al forno l’arte della pazienza che si tramanda di padre in figlio

Da 25 anni, Andrea Broggio e suo padre Giovanni portano avanti con passione l’arte della pasticceria nella loro attività di Monza. Tra tradizione e perfezionismo, preparano delizie come il panettone, simbolo di competenza e dedizione, tramandando di generazione in generazione tecniche e valori di famiglia.

Fa panettoni da 25 anni Andrea Broggio, titolare insieme a papà Giovanni della pasticceria La Ferrea in via Goldoni 23 a Monza. Proprio il papà gli ha insegnato il mestiere: ancora oggi, a 75 anni, continua a sorvegliare ogni passaggio nella preparazione dei panettoni, perché tutto sia perfetto dalla lievitazione alla preparazione, al risultato. È un'arte che si tramanda di padre in figlio e richiede pazienza. "Abbiamo provato una ricetta innovativa di panettone più alto e più stretto – racconta Andrea – ma i nostri clienti prediligono quello basso, il vero panettone dalla ricetta classica milanese".