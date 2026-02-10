Sofia Goggia caduta choc alle Olimpiadi invernali | pubblico italiano gelato cosa è successo

La discesa di Sofia Goggia si è conclusa con una caduta spettacolare, lasciando il pubblico italiano senza parole. La campionessa azzurra stava affrontando una delle sue ultime discese quando, a metà percorso, ha perso il controllo e si è schiantata sulla neve. Gli spettatori presenti allo stadio sono rimasti in silenzio, mentre i medici intervenivano rapidamente. La Goggia è stata caricata in barella e trasportata in ospedale, ancora sotto shock. La giornata olimpica, che fino a quel momento sembrava promettere tante emozioni, si è improv

La giornata Olimpica di oggi a Milano Cortina 2026 si apre con un programma fitto e carico di aspettative per l'Italia, tra piste innevate, ghiaccio e sogni di medaglia che tengono incollati gli appassionati fin dalle prime ore del mattino. Alle 10:30 i riflettori si accendono sulla combinata di sci femminile, con l'attenzione concentrata sulle Tofane di Cortina, uno dei tracciati più impegnativi dell'intero calendario Olimpico. È una mattinata che promette emozioni forti e che anticipa una serie di appuntamenti decisivi anche nel pomeriggio e in serata. Prima che l'attenzione si sposti sugli altri sport, la scena è tutta per la discesa della combinata.

Sofia Goggia punta a scrivere il suo nome nella storia delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026.

Una caduta forte durante la discesa di sci ha coinvolto Lindsay Vonn, che è caduta bruscamente e ha suscitato spavento tra il pubblico.

Milano Cortina: infinita Goggia, bronzo in discesa a Cortina. Caduta choc per VonnOlimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta della campionessa Usa soccorsa con l'elicottero. Oro all'americana Johnson, argento alla tedesca Aicher, Pirovano sesta. Brignone decima, Delago ... ansa.it

Sci, Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera: l’olimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta di VonnSofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina. L'olimpionica azzurra ha chiuso al terzo posto scendendo in pista dopo l'interruzione per la caduta choc di Lindsay ... ilsecoloxix.it

È un’icona. Dello sci alpino. Dello Sport. Ieri ha vinto la sua terza medaglia olimpica consecutiva ed è venuta a festeggiarla con noi nel Medal moment by Enel. Lei è Sofia Goggia. E questa è #CasaItaliaMICO2026. MilanoCortina2026 #MilanoCortina - facebook.com facebook

Sofia #Goggia: ho sbagliato il salto. Rimpianti, ma va bene comunque #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali #SofiaGoggia x.com