Le Forze armate americane hanno impiegato l’intelligenza artificiale Claude di Anthropic per coordinare l’operazione Absolute Resolve, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Questa scelta dimostra come l’uso di tecnologie avanzate possa cambiare le modalità di intervento militare. In particolare, l’IA ha aiutato a analizzare grandi quantità di dati e prevedere possibili sviluppi, rendendo più efficace la missione.

Le Forze armate americane avrebbero utilizzato l’IA Claude di Anthropic nella pianificazione e nella conduzione dell’operazione Absolute resolve, l’azione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. La notizia, data inizialmente dal Wall Street Journal, sta facendo il giro dei media per le implicazioni legate all’uso etico degli algoritmi di intelligenza artificiale, per le presunte proteste di Anthropic (riportate da Axios ) e per il ruolo crescente che le aziende private stanno assumendo nelle strutture decisionali del Pentagono. Tuttavia, sul piano prettamente militare, questo sviluppo offre più di uno spunto di riflessione per comprendere la presente e futura integrazione dell’IA nella conduzione delle operazioni e quale impatto avrà sulle strutture decisionali e operative delle Forze armate. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa ci racconta l’utilizzo dell’IA per catturare Maduro sul futuro delle operazioni militari

Lindsey Vonn rompe il silenzio e racconta cosa è successo durante la discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.