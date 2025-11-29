Jenna Ortega avverte sul futuro dell’IA | diventerà cibo spazzatura mentale

Al Marrakech Film Festival, in corso in Marocco fino al 6 dicembre, Jenna Ortega ha scelto toni franchi e diretti per affrontare uno dei temi più delicati del momento: l’impatto dell’intelligenza artificiale sul cinema e sulla società. L’attrice, star di Mercoledì e oggi giurata del festival presieduto da Bong Joon Ho, ha raccontato come la diffusione dell’IA stia generando “ una profonda incertezza ” che attraversa tanto l’industria audiovisiva quanto il mondo in generale. Nel dialogo con la stampa, come riportato da Variety, Ortega ha spiegato che ciò che più la spaventa non è solo la rapidità con cui la tecnologia evolve, ma la tendenza connaturata all’essere umano a “spingersi sempre troppo oltre”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Jenna Ortega avverte sul futuro dell’IA: diventerà “cibo spazzatura mentale”

