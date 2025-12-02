Figli e genitori in crisi | incontro con don Burgio

La crisi dei ragazzi e quella dei genitori. Il Comune e la parrocchia hanno organizzato per giovedì sera un incontro-confronto con don Claudio Burgio (nella foto), cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore della comunità per minori in difficoltà Kayros. L’appuntamento è all’oratorio Paolo VI di Vimodrone alle 21. "Un’occasione per riflettere insieme su cosa significhi educare oggi, sul mondo degli adolescenti e sulle fatiche - e le risorse - di genitori, insegnanti e comunità", spiega l’Amministrazione. L’iniziativa nasce dal progetto #tuttidentro, frutto della sinergia tra la città, l’associazione AmbienteAcqua APS e la parrocchia dcon il contributo di Fondazione Cariplo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Figli e genitori in crisi: incontro con don Burgio

