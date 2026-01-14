Barbie con autismo Luisa Sordillo | Mio figlio non usa le cuffie né porta antistress al dito Non sarebbe più utile invitare un bambino autistico a giocare con i propri figli?
Mattel ha presentato la prima Barbie con autismo, un passo importante verso l’inclusione. Luisa Sordillo, madre di una giovane cantante autistica, riflette sul reale significato di integrazione, sottolineando che invitare i bambini autistici a giocare con altri figli potrebbe essere più utile di accessori specifici. Questa iniziativa apre un dialogo sulla rappresentazione autentica e sulla promozione della comprensione, valorizzando le diversità senza semplificazioni.
Mattel ha presentato la sua prima Barbie con autismo. Il punto di vista della mamma di una giovane cantante con autismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
