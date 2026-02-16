Corticella notte di paura all’asilo | un uomo sorpreso a dormire nella scuola genitori chiedono più sicurezza

Un uomo senza fissa dimora è stato sorpreso a dormire all’interno dell’asilo Girotondo a Corticella, Bologna, nel fine settimana del 16 febbraio 2026, a causa della mancanza di controlli adeguati durante la notte. I genitori dei bambini, allarmati per l’accaduto, chiedono maggiori misure di sicurezza per proteggere i loro figli. La scoperta ha suscitato paura tra le famiglie e sollevato interrogativi sulla sorveglianza negli edifici scolastici.

Notte nell’asilo: un intruso sorpreso a Corticella, genitori in allerta sulla sicurezza. Un uomo senza fissa dimora è stato scoperto a dormire all’interno della scuola dell’infanzia Girotondo a Corticella, frazione di Bologna, nel fine settimana del 16 febbraio 2026. L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i genitori, che chiedono chiarimenti sull’efficacia dei sistemi di sicurezza e un intervento immediato per garantire la protezione dei bambini. La scoperta e le prime reazioni. La scoperta dell’intruso è avvenuta nelle prime ore della mattinata di oggi, quando il personale della scuola si è presentato per l’apertura.🔗 Leggi su Ameve.eu

