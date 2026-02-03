Paura in un asilo nido a Milano | fuga di monossido di carbonio 12 bimbi coinvolti 2 insegnanti e 2 genitori

Questa mattina a Milano si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un asilo nido, che ha messo in allarme genitori, insegnanti e bambini. Dodici bambini sono stati soccorsi insieme a due insegnanti e due genitori, portati in ospedale per controlli. Per fortuna, nessuno è in gravi condizioni, ma l’intera struttura è stata evacuata e messa sotto stretta sorveglianza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del problema.

Un asilo nido a Milano è stato teatro di una emergenza causata da una fuga di monossido di carbonio che ha coinvolto dodici bambini e quattro adulti. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure a due insegnanti e due genitori, mentre i vigili del fuoco hanno attivato immediatamente i protocolli di sicurezza per identificare l’origine della dispersione del gas tossico. Sul posto è intervenuta un’autopompa insieme agli esperti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) specializzati nella gestione di sostanze pericolose. Bambini e insegnanti si trovano attualmente in una zona di triage allestita dai soccorritori.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

