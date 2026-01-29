A scuola di Oceano con l’INGV | 7 webinar gratuiti per docenti tra sostenibilità rischi e bioacustica Iscrizioni entro il 9 marzo

L’INGV lancia una serie di sette webinar gratuiti rivolti ai docenti, dedicati all’educazione sull’Oceano. Le lezioni copriranno temi come sostenibilità, rischi e bioacustica. La partecipazione è aperta fino al 9 marzo, e le iscrizioni sono ancora possibili. Gli incontri mirano a coinvolgere gli insegnanti e a far capire meglio l’importanza di conoscere e proteggere il mare.

C’è tempo fino al 9 marzo per iscriversi al corso gratuito INGV “Educazione all’Oceano attraverso le STEM”. Sette webinar, dal 13 al 20 marzo, offriranno ai docenti strumenti pratici su sostenibilità, rischi naturali e bioacustica. Adesioni sulla piattaforma S.O.F.I.A. (codice 102980) in vista della Giornata Mondiale degli Oceani. Si chiuderanno lunedì 9 marzo le iscrizioni per il nuovo ciclo di formazione che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) dedica ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. L’iniziativa, interamente gratuita, è stata progettata per fornire risorse didattiche innovative in preparazione della Giornata Mondiale degli Oceani, fissata in calendario per l’8 giugno 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

