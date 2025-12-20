Forza Italia | Boom di tesseramenti in Campania oltre 16mila iscritti
In Campania, Forza Italia registra un notevole incremento nei tesseramenti, con oltre 16.000 iscritti. Questo trend riflette un rinnovato interesse verso il partito e le sue proposte per il territorio. La crescita, attestata da fonti ufficiali, indica un momento di particolare attenzione nella regione. Forza Italia: “Boom di tesseramenti in Campania, oltre 16mila iscritti”. Tempo di lettura: 2 minuti “Boom di tesseramenti”, come sottolinea una nota, per Forza Italia in Campania.
Tempo di lettura: 2 minuti " Boom di tesseramenti", come sottolinea una nota, per Forza Italia in Campania. Oltre 16mila iscritti, " un dato che colloca la regione al primo posto nel Sud Italia per adesioni e che si affianca alla crescita elettorale registrata alle ultime elezioni regionali, con 100mila voti in più rispetto al 2020. Numeri che consacrano la Campania come locomotiva del partito nel Mezzogiorno, con Forza Italia attestata all'11 per cento". "Al Sud ci siamo noi", dichiara il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia. " Dopo lo straordinario risultato elettorale, con Forza Italia all'11 per cento, arriva un altro record: oltre 16mila iscritti che mettono la Campania al primo posto per tesseramento nel Sud".
