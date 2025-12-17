Manageritalia Campania festeggia gli 80 anni e guarda alle sfide del 2026 | iscritti a quota 700

Manageritalia Campania celebra 80 anni di attività, un traguardo importante che riflette il percorso di crescita e impegno. Con 700 iscritti, si mostra soddisfatta dei risultati ottenuti nel 2025 e guarda con entusiasmo alle sfide e agli obiettivi del 2026, consolidando il ruolo di punto di riferimento per i manager della regione.

Soddisfazione per gli obiettivi raggiunti nel 2025, a 80 anni esatti dalla fondazione, ma anche entusiasmo per raggiungerne di nuovi nei prossimi 12 mesi. Questo lo spirito che ha animato il tradizionale “Christmas Party” di Manageritalia Campania, associazione che rappresenta oltre il 70 per cento dei dirigenti del settore terziario regionale. Una serata di musica e di festa, nella suggestiva cornice del Rosolino Club sul Lungomare, ma anche un’occasione di analisi interna, di confronto e di proposte concrete da indirizzare agli attori del contesto politico, sociale, economico e produttivo. “Quest’anno il numero dei nostri iscritti ha superato quota 700, e ne siamo davvero soddisfatti – ha dichiarato il presidente di Manageritalia Campania Ciro Turiello -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

