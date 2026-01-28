Scandicci accende l’inverno con il cross All’Acciaiolo il Gran Prix Toscana Csi di corsa campestre

Scandicci si appresta a ospitare il Gran Prix Toscana CSI di corsa campestre. All’Acciaiolo, atleti di ogni età si sfidano già dal mattino su percorsi fangosi e impegnativi, tra sorrisi, sudore e tanta voglia di vincere. La città si accende con il rumore dei passi e il calore dei tifosi che incitano i concorrenti, pronti a regalare uno spettacolo di sport vero.

Scandicci, 28 gennaio 2026 – Scandicci si prepara a vivere un pomeriggio di sport autentico, di quelli che profumano di fatica, entusiasmo e passione vera. Sabato 31 gennaio, nella cornice verde e suggestiva del Parco dell’Acciaiolo, in via Galilei, torna protagonista la corsa campestre con una nuova tappa del Gran Prix Toscana Csi, appuntamento atteso e sentito da tutto il movimento podistico. Il Centro Sportivo Italiano rinnova il suo impegno nella promozione dello sport di base, riportando il cross all’interno di uno dei parchi più caratteristici del territorio scandiccese: un tracciato naturale che esalta lo spirito della corsa campestre, fatta di terreno variabile, rilanci, cambi di ritmo e quella sana “battaglia” sportiva che nasce lontano dall’asfalto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

