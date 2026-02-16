Corruzione Ucraina arrestato ex ministro dell’Energia
L'ex ministro dell'Energia in Ucraina è stato arrestato per corruzione, a causa di un'indagine che ha portato alla luce tangenti e pratiche illecite nel settore energetico. La sua cattura arriva dopo che due ex ministri si sono dimessi, in seguito alle accuse che hanno coinvolto anche il capo di gabinetto del presidente Zelensky, creando tensioni nel governo.
“Oggi, mentre attraversava il confine di Stato, gli investigatori del NABU hanno arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’ambito del caso ‘Mida’”, ha dichiarato il NABU in una nota. Nella sua dichiarazione non è stato menzionato il nome di Galushchenko, ma l’uomo ha ricoperto la carica di ministro dell’Energia lo scorso anno e si è dimesso a novembre. “Sono in corso le indagini preliminari, condotte in conformità con i requisiti di legge e le sanzioni giudiziarie. Seguiranno ulteriori dettagli”, ha aggiunto il NABU. Secondo la Procura Specializzata Anticorruzione dell’Ucraina (SAPO), il presunto piano da 100 milioni di dollari è stato orchestrato dall’uomo d’affari Timur Mindich. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L’ex ministro ucraino dell’Energia Galushchenko arrestato mentre tenta di passare la frontiera. È indagato per corruzione
Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato mentre cercava di attraversare la frontiera con un treno, a causa di un’indagine per corruzione.
Arrestato l’ex ministro dell’Energia ucraino, il blitz anti corruzione al confine: tentava di scappare in treno
Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio perché tentava di fuggire in treno attraverso il confine.
Corruption and bribery scandal in Ukraine: Zelenskiy calls for ministers to be dismissed
Argomenti discussi: Ucraina: arrestato l'ex ministro Galushchenko mentre tenta di fuggire; Ucraina. Corruzione: arrestato l’ex ministro dell’Energia: fermato al confine mentre tentava di fuggire; Ucraina, arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’inchiesta per corruzione; È stato arrestato un ex ministro dell'Energia ucraino coinvolto in un grosso scandalo di corruzione.
È stato arrestato un ex ministro dell’Energia ucraino coinvolto in un grosso scandalo di corruzioneL’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu), una delle due agenzie anticorruzione del paese, ha detto di avere arrestato un ex ministro dell’Energia mentre cercava di lasciare il paese in t ... ilpost.it
Ucraina. Corruzione: arrestato l’ex ministro dell’Energia: fermato al confine mentre tentava di fuggireL’ex ministro ucraino dell’Energia Herman Galushchenko è stato arrestato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio mentre tentava di lasciare il Paese a bordo di un treno diretto oltreconfine. Il fermo è ... notiziegeopolitiche.net
Ucraina. Corruzione: arrestato l’ex ministro dell’Energia: fermato al confine mentre tentava di fuggire x.com
#Ucraina , arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’inchiesta per corruzione - facebook.com facebook