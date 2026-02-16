Corruzione Ucraina arrestato ex ministro dell’Energia

L'ex ministro dell'Energia in Ucraina è stato arrestato per corruzione, a causa di un'indagine che ha portato alla luce tangenti e pratiche illecite nel settore energetico. La sua cattura arriva dopo che due ex ministri si sono dimessi, in seguito alle accuse che hanno coinvolto anche il capo di gabinetto del presidente Zelensky, creando tensioni nel governo.

“Oggi, mentre attraversava il confine di Stato, gli investigatori del NABU hanno arrestato l’ex ministro dell’Energia nell’ambito del caso ‘Mida’”, ha dichiarato il NABU in una nota. Nella sua dichiarazione non è stato menzionato il nome di Galushchenko, ma l’uomo ha ricoperto la carica di ministro dell’Energia lo scorso anno e si è dimesso a novembre. “Sono in corso le indagini preliminari, condotte in conformità con i requisiti di legge e le sanzioni giudiziarie. Seguiranno ulteriori dettagli”, ha aggiunto il NABU. Secondo la Procura Specializzata Anticorruzione dell’Ucraina (SAPO), il presunto piano da 100 milioni di dollari è stato orchestrato dall’uomo d’affari Timur Mindich. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato mentre cercava di attraversare la frontiera con un treno, a causa di un’indagine per corruzione.

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio perché tentava di fuggire in treno attraverso il confine.

