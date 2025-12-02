Johannes Moser Juve | chi è il baby fenomeno austriaco sul taccuino della dirigenza bianconera La storia e l’identikit del talento che ha stregato l’Europa
Johannes Moser Juve: chi è il baby fenomeno austriaco che piace alla dirigenza bianconera. La storia e l’identikit del talento. Una nuova stella brilla nel firmamento calcistico d’Oltralpe e i radar delle big europee sono già puntati su di lui. Si chiama Johannes Moser ed è l’ultima gemma grezza estratta dalla prolifica accademia del gruppo Red Bull. A soli diciassette anni, il fantasista in forza all’ FC Liefering (la società satellite del Salisburgo che funge da trampolino di lancio per i giovani) ha già stregato gli addetti ai lavori, innescando una competizione di mercato serrata che vede la Serie A in prima fila. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
