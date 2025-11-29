Corriere dello Sport – chi è l’attaccante che piace all’Inter

2025-11-29 08:15:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Giovane resta al centro delle voci di mercato. L’attaccante brasiliano, ex Corinthians, è infatti un obiettivo dell’Inter, di altre big della Serie A e straniere che lo hanno seguito da vicino in questi primi mesi di campionato italiano. Arrivato a zero la scorsa estate dopo il lungo inseguimento del ds Sogliano, il classe 2003 vanta una forte amicizia con Carlos Augusto, che ha inevitabilmente contribuito ad accendere le voci di mercato sul club nerazzurro. I due condividono, poi, lo stesso procuratore e per questo non mancherà l’occasione per parlare anche del futuro dell’attaccante del Verona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

