Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia nominato al coordinamento della commissione paritetica di Agcom

Andrea Peria Giaconia ha preso il ruolo di rappresentante dei presidenti Corecom nella commissione paritetica di Agcom, una nomina che rafforza la presenza della Sicilia nel settore delle comunicazioni. La scelta si è resa necessaria dopo che Giaconia ha dimostrato grande esperienza nel settore e si occupa da tempo di vigilare sulla tutela dei diritti degli utenti. La sua nomina si è concretizzata durante l’ultima riunione ufficiale, alla quale hanno partecipato i membri delle diverse regioni italiane.