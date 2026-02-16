Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia nominato al coordinamento della commissione paritetica di Agcom
Andrea Peria Giaconia ha preso il ruolo di rappresentante dei presidenti Corecom nella commissione paritetica di Agcom, una nomina che rafforza la presenza della Sicilia nel settore delle comunicazioni. La scelta si è resa necessaria dopo che Giaconia ha dimostrato grande esperienza nel settore e si occupa da tempo di vigilare sulla tutela dei diritti degli utenti. La sua nomina si è concretizzata durante l’ultima riunione ufficiale, alla quale hanno partecipato i membri delle diverse regioni italiane.
Le sue dichiarazioni: "Sono onorato di questa nomina che costituisce motivo di grande soddisfazione e, al tempo stesso, di forte responsabilità" L'elezione rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro svolto dall'autorità regionale e della credibilità istituzionale maturata nel tempo. Tra le principali funzioni della commissione paritetica rientrano il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari di settore, la verifica dell'equilibrio e della correttezza dell'informazione sul territorio, l'analisi delle criticità del sistema regionale delle comunicazioni, la formulazione di indirizzi e proposte finalizzate al miglioramento delle attività delegate e al rafforzamento delle garanzie a tutela del pluralismo e dei diritti degli utenti.
