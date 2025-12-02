Siglato il nuovo protocollo Rai-Corecom Peria | Spazi di libertà per i cittadini

Rai e Corecom hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa per le trasmissioni dell’accesso regionale, ovvero gli spazi radiofonici e televisivi che la Rai, in qualità di servizio pubblico, dedica alle organizzazioni di interesse sociale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle funzioni di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Rai e Corecom insieme per il pluralismo, via al nuovo protocollo sull’accesso regionale - In un momento in cui la comunicazione pubblica assume un ruolo sempre più decisivo nella vita democratica del Paese, la Rai e il sistema dei Corecom – i Comitati Regionali per le Comunicazioni – hanno ... Secondo mondopalermo.it

Corecom Italia, firmato il nuovo Protocollo con la Rai. Mitidieri: “Più pluralismo e spazio ai territori” - I presidenti dei Corecom di tutta Italia hanno siglato oggi, insieme alla Rai, il nuovo Protocollo d’intesa per i Programmi dell’Accesso, uno stru ... Si legge su ivl24.it

Rai e Corecom: un nuovo, storico patto per la voce del territorio. Contributo importante dalla Calabria - Il servizio pubblico incontra la partecipazione sociale — e lo fa con uno sguardo rivolto all’innovazione e all’inclusione. strettoweb.com scrive

Rai e Corecom: un nuovo, storico patto per la voce del territorio - È anche grazie alla sinergia tra la Coordinatrice nazionale Carola Barbato e il Presidente Scarpino che questo accordo può essere definito, senza retorica, un evento storico per la comunicazione ... Come scrive catanzaroinforma.it

