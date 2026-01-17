Corecom Marche i dati Agcom certificano il successo | 1.050 studenti formati all’uso consapevole dei social grazie al lavoro di squadra con le scuole

Il Corecom Marche si distingue a livello nazionale, secondo il rapporto Agcom, per il suo impegno nell’alfabetizzazione digitale. Attraverso il progetto

Il Corecom Marche ottiene il secondo posto nazionale nel report Agcom per l’alfabetizzazione digitale, coinvolgendo oltre mille studenti con il “Patentino”. La presidente Grucci loda il lavoro di squadra e l’impegno profuso anche sul fronte della lotta al bullismo e cyberbullismo. Il lavoro svolto nelle scuole per educare all’uso della tecnologia porta le Marche ai vertici nazionali. Il monitoraggio annuale dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha certificato il posizionamento di eccellenza del Corecom Marche nell’ambito dell’alfabetizzazione mediatica e digitale. I dati relativi all’anno appena concluso evidenziano il successo del progetto “Patentino digitale”: per numero di studenti coinvolti, la regione si piazza al secondo posto in Italia, dietro soltanto alla Lombardia e superando la Toscana. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

