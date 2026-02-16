Copparo | Ndiaye regala la vittoria al 90? in una partita combattuta contro l’Alfonsine Rossoblù in ascesa

Ndiaye ha segnato al 90° minuto, portando il Copparo alla vittoria contro l’Alfonsine, in una partita molto combattuta domenica 15 febbraio 2026. La squadra di casa ha ottenuto i tre punti grazie a un gol decisivo negli ultimi secondi, confermando il momento positivo del team. La partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato, che ha assistito a un match ricco di emozioni e continui ribaltamenti di fronte.

Copparo Vince al 90?: Un Gol di Ndiaye Decide la Sfida Contro l’Only Sport Alfonsine. Copparo ha superato l’Only Sport Alfonsine per 2-1 in una partita combattuta, domenica 15 febbraio 2026, grazie a un gol nel finale di Ndiaye. La vittoria, ottenuta nonostante la stanchezza accumulata dopo gli impegni di Coppa, consolida la posizione dei rossoblù in classifica e dimostra la loro capacità di reazione. Una Partita Equilibrata e Tatticamente Accorta. L’inizio della partita è stato caratterizzato da prudenza da entrambe le parti. Entrambe le formazioni hanno studiato l’avversario, evitando rischi eccessivi e cercando di imporre il proprio gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu Mazzitelli torna sulla vittoria del Cagliari contro la Juve: «Gol? Una gioia immensa. La partita resterà negli annali dei rossoblù» Mazzitelli festeggia il gol che ha deciso la sfida contro la Juventus a Perugia. Milan, Renna: “Partita combattuta, la vittoria va dedicata ad Andrea” Il Milan Primavera conquista la prima vittoria del 2026 battendo la Roma 2-1.