Milan Renna | Partita combattuta la vittoria va dedicata ad Andrea

Il Milan Primavera conquista la prima vittoria del 2026 battendo la Roma 2-1. Una partita combattuta, che ha visto i giovani di Renna prevalere sul campo. Dopo il risultato, l’allenatore ha dedicato il successo ad Andrea, sottolineando l’impegno e la crescita della squadra. Di seguito, le parole del Mister per approfondire l’andamento dell’incontro.

Il Milan Primavera trova la prima vittoria del 2026. I giovani di Renna hanno steso la Roma 2-1. Ecco, di seguito, le parole del Mister.

