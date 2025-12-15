Controlli straordinari della polizia a Bronte | identificate 150 persone e sanzionati sei automobilisti

Proseguono i controlli straordinari della polizia a Bronte, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Durante le operazioni, sono state identificate 150 persone e sanzionati sei automobilisti, in un’azione coordinata dalla questura di Catania per contrastare la criminalità e l’illegalità sul territorio.

© Cataniatoday.it - Controlli straordinari della polizia a Bronte: identificate 150 persone e sanzionati sei automobilisti Proseguono a ritmo serrato le azioni di controllo straordinario della polizia in tutto il territorio provinciale, nell’ambito dei servizi rafforzati dalla questura di Catania per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, a garanzia della sicurezza dei cittadini. In. Cataniatoday.it Controlli straordinari della Polizia a Bronte: sanzioni e sequestri per sicurezza e legalità Controlli straordinari in Valcamonica: tre denunce per guida in stato di ebbrezza - Servizio congiunto di carabinieri e polizia locale tra Darfo, Esine e Pian Camuno in vista delle festività. quibrescia.it Controlli a raffica di carabinieri e polizia: patenti ritirate e veicoli sequestrati - Nella serata di sabato 13 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Breno, affiancati dalla Polizia Loca ... bresciatoday.it

CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: DENUNCE, SEQUESTRI E VERBALI Servizi rafforzati nel fine settimana tra Vibo Valentia e il comprensorio: 14 persone denunciate. L’attenzione dell’Arma si concentra su sicurezza stradale, rispetto delle reg - facebook.com facebook

Controlli straordinari della polizia nel quartiere Santa Rita a Lanciano #abruzzo #cronaca x.com