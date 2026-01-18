Serie di controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole

I carabinieri di Casalmaggiore stanno conducendo una serie di controlli nelle scuole superiori della zona. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e prevenire l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra gli studenti. Le operazioni rientrano in un’azione più ampia di tutela della salute e del benessere dei giovani, con attenzione costante alle realtà scolastiche locali.

CASALMAGGIORE (Cremona) Massima attenzione dei carabinieri alle realtà scolastiche, specie gli istituti superiori, per prevenire e contrastare lo spaccio e l'utilizzo delle sostanze stupefacenti. Nell'ultima settimana tale attività è stata svolta, dai militari del comando provinciale con l'ausilio dei nuclei cinofili di Orio al Serio, in diversi istituti di Cremona e Casalmaggiore. Venerdì mattina, dalle 8 alle 14, i carabinieri sono tornati in azione a Casalmaggiore. Con l'ausilio delle unità cinofile del Nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio è stato ispezionato un istituto scolastico superiore a Casalmaggiore assieme all'annesso parco pubblico e alla vicina fermata degli autobus.

