Minorenne trovato in strada con droga e armi | denunciato

Nella provincia di Salerno, un minore è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Sarno per aver detenuto droga e armi, con l’accusa di spaccio e porto illecito. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza pubblica e prevenire comportamenti illeciti tra i giovani. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e mirati per contrastare il fenomeno della criminalità giovanile.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato, con personale del commissariato di pubblica sicurezza di Sarno, ha denunciato un minore per reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi nel Salernitano. Nel corso di un controllo in strada, il giovane è stato trovato in possesso di numerose dosi di hashish, confezionate per la presumibile cessione al dettaglio, nonché di un coltello a serramanico e di una somma di denaro ritenuta dalla Polizia presumibilmente riconducibile all’attività illecita. È seguita una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati trovati e sequestrati munizionamento di diverso calibro, materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e chiavi di accensione relative a veicoli, la cui provenienza è oggetto di ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

