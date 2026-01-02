Controlli nella villa comunale di Aci Catena | denuncia e sanzioni per il chiosco-bar

I controlli nella villa comunale di Aci Catena hanno portato alla denuncia e a sanzioni nei confronti del chiosco-bar. L’intervento, condotto da carabinieri, polizia locale, Nas, tecnici Enel e Acque di Casalotto, ha verificato la conformità delle attività e delle strutture presenti nell’area pubblica, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la sicurezza dei cittadini.

I carabinieri della stazione di Aci Catena, con il supporto dei militari specializzati del nucleo antisofisticazione e sanità Nas di Catania, della polizia locale e dell'ufficio tecnico comunale, insieme ai tecnici dell'Enel e a quelli della società "Acque di Casalotto", hanno svolto approfondite.

