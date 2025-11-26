Catania controlli della task force coordinata dalla Polizia | irregolarità in un’ortofrutta e in un panificio sanzioni per 13.000 euro
Verifiche mirate tra stazione centrale e quartiere Borgo. Nei giorni scorsi è stata condotta una nuova e articolata attività di controllo da parte della task force coordinata dalla Polizia di Stato, che ha passato al setaccio diverse attività commerciali tra la zona della stazione centrale e il quartiere Borgo. L'obiettivo era verificare condizioni igienico-sanitarie, posizioni lavorative del personale e regolarità delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. L'operazione, guidata dalla squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, ha coinvolto la Divisione Anticrimine, il Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale", il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'Ispettorato nazionale del lavoro, personale dell'ASP di Catania e agenti delle sezioni annonaria e viabilità della Polizia Locale.
