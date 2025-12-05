Bruxelles sanziona X con 120 milioni di euro e accetta gli impegni di TikTok
Roma, 5 dicembre 2025 – La Commissione europea ha imposto venerdì una multa da 120 milioni di euro alla piattaforma social X, di proprietà di Elon Musk, per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (DSA). Si tratta della prima sanzione in assoluto inflitta nell’ambito del DSA. Parallelamente, Bruxelles ha accettato gli impegni vincolanti di TikTok sulla trasparenza pubblicitaria, chiudendo così con un accordo l’indagine aperta nei confronti della piattaforma cinese. “Oggi la Commissione ha inflitto una sanzione di 120 milioni di euro a X per violazione del Digital Services Act. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
