La società di Luca Barbareschi in crisi contratti debiti per 40 milioni di euro | bloccate le produzioni

La società di Luca Barbareschi, Eliseo Entertainment Spa, si trova in difficoltà finanziaria, con debiti superiori ai 40 milioni di euro. Questa situazione ha portato al blocco delle produzioni in corso, sollevando preoccupazioni sul futuro dell’azienda e sulle ripercussioni nel settore. La gestione dei crediti e la ristrutturazione del debito saranno determinanti per la ripresa dell’attività.

La società di Luca Barbareschi, Eliseo Enterteinment Spa, ha contratto debiti per oltre 40 milioni di euro. Il tentativo di vendita del Teatro Eliseo non è andata a buon fine, l'ultima parola ora spetta al Tribunale di Roma dopo la richiesta di concordato preventivo. Eliseo Entertainment Spa, società di produzione di Luca Barbareschi, si trova in difficoltà finanziaria, con un debito di circa 40 milioni di euro.

