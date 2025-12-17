Bryan Cristante, centrocampista della Roma, si apre sulla sua esperienza nella città, sulla casa ideale e sul significato di indossare la maglia giallorossa. Con un ruolo di rilievo nello spogliatoio, il calciatore condivide riflessioni personali e il valore di rappresentare la squadra capitolina.

© Sololaroma.it - Cristante racconta Roma: la città, la casa ideale e il peso della maglia giallorossa

Bryan Cristante non è soltanto un centrocampista della Roma, ma uno dei punti di riferimento silenziosi dello spogliatoio giallorosso. Intervistato da Idealista.it, il numero 4 ha tracciato un ritratto personale e autentico del suo rapporto con la Capitale, parlando di casa, quotidianità, ricordi indelebili e responsabilità legate a una maglia che pesa più di altre. Un racconto che va oltre il campo e restituisce l’immagine di un giocatore maturo, consapevole del ruolo che ricopre dentro e fuori dallo spogliatoio. Roma, una città che diventa casa. Cristante non nasconde quanto Roma sia entrata profondamente nella sua vita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

