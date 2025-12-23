Napoli De Laurentiis festeggia | Avevate qualche dubbio su Conte? Era dall’epoca di Maradona che non si vincevano 2 trofei nello stesso anno qua
Dopo il successo in Supercoppa Italiana, Aurelio De Laurentiis ha commentato il momento del Napoli, sottolineando l’importanza di Antonio Conte per il club. L’imprenditore ha ricordato come, dall’epoca di Maradona, non si fossero conquistati due trofei nello stesso anno, evidenziando il valore del lavoro svolto e i risultati ottenuti. Un messaggio di riconoscimento e fiducia nel percorso della squadra, in un momento di grande soddisfazione per i partenopei.
De Laurentiis celebra il successo: «Avevate qualche dubbio su Conte? Era dall’epoca di Maradona che non si vincevano 2 trofei» Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana contro il Bologna, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Mediaset con parole piene di soddisfazione. Il presidente del Napoli ha esaltato il 2-0 conquistato a Riyadh, un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: De Laurentiis: «Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere. Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno»
Leggi anche: De Laurentiis gongola: «Era dai tempi di Maradona che non vincevamo così. Conte un maestro, avevate dubbi? Poi vi racconterò la vera storia del decimo posto»
Se Antonio Conte fosse un ciclista; Supercoppa italiana Napoli-Bologna: De Laurentiis e Saputo con Bander Bin Mogren; Lazialità festeggia 40 anni, Guido De Angelis in edicola con un numero speciale che celebra la storia del magazine; Incontro tra De Laurentiis ed il CEO dell'Al Nassr: lo scatto con la maglia di CR7 | FOTO.
Gli amici di De Laurentiis festeggiano con la “Coppa” a Napoli - Filo diretto con De Laurentiis a Riad e poi la foto con una coppa, una di quelle conquistate dal padrone di casa nelle sue gare master di nuoto, per festeggiare la conquista della ... ilmattino.it
De Laurentiis: «Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia» - Leggi come Aurelio De Laurentiis festeggia la Supercoppa Italiana dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna. ilnapolista.it
De Laurentiis sugli infortuni: "Nella sfortuna abbiamo scoperto il valore dei nuovi" - Un successo che vede gli azzurri confermare legittimare lo Scudetto conquistato appena qualche mese fa. fantacalcio.it
Si Aurelio, si è fatta la storia. Di nuovo. Grazie A TE. Grazie A LORO Il tweet celebrativo del Presidente Aurelio De Laurentiis al fischio finale di Napoli-Bologna #NapoliBologna #Supercoppa #DeLaurentiis - facebook.com facebook
De Laurentiis in campo ad abbracciare tutto il Napoli: sorrisi emozionati co Antonio Conte e capitan Di Lorenzo #NapoliBologna #Supercoppa #Napoli x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.