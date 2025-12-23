Napoli De Laurentiis festeggia | Avevate qualche dubbio su Conte? Era dall’epoca di Maradona che non si vincevano 2 trofei nello stesso anno qua

Dopo il successo in Supercoppa Italiana, Aurelio De Laurentiis ha commentato il momento del Napoli, sottolineando l’importanza di Antonio Conte per il club. L’imprenditore ha ricordato come, dall’epoca di Maradona, non si fossero conquistati due trofei nello stesso anno, evidenziando il valore del lavoro svolto e i risultati ottenuti. Un messaggio di riconoscimento e fiducia nel percorso della squadra, in un momento di grande soddisfazione per i partenopei.

