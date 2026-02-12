Bernini e i Barberini a Roma la mostra che celebra un genio e la sua libertà artistica

A Roma apre una mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini, il grande scultore e architetto del Seicento. La mostra mette in luce il talento del giovane Bernini, che già a vent’anni si fa notare in città, mentre il suo nome inizia a competere con quello dei Barberini, potenti mecenati e amici. La mostra racconta come Bernini abbia saputo affermarsi, sfidando le aspettative e conquistando la libertà di esprimersi con le sue opere.

Quando Gian Lorenzo Bernini ha poco più di vent’anni, a Roma c’è già un problema imbarazzante. Il figlio sta diventando più interessante del padre mentre il padre è ancora in piena attività. Pietro Bernini è uno scultore affermato, lavora per famiglie importanti, conosce cantieri e committenti, ha una reputazione costruita nel tempo. Il figlio cresce nella sua bottega e all’inizio tutto sembra seguire una traiettoria ordinata. Poi, senza rumore, la gerarchia si incrina. Nelle opere realizzate insieme l’attenzione si sposta, grazie all’effetto visivo. Le figure più tese, le superfici meno rassicuranti, i corpi sembrano irrequieti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

