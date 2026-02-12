Roma celebra Gian Lorenzo Bernini e il suo rapporto con Urbano VIII. L’artista viene invitato dal papa, il 6 agosto 1623, giorno della sua nomina, e riceve parole di elogio. A meno di 25 anni, Bernini entra nella storia come uno dei più grandi scultori, mentre il pontefice si congratula con lui, sottolineando la fortuna di averlo al suo servizio.

Il 6 agosto 1623, proprio nel giorno in cui venne scelto come successore di Pietro, il nuovo Papa Urbano VIII, al secolo Maffeo Barberini, fece chiamare Gian Lorenzo Bernini (che non aveva neppure 25 anni) e gli parlò: "Gran fortuna è la vostra, o Cavaliere, di vedere Papa il Cardinal Maffeo Barberini, ma assai maggiore è la nostra, che il Cavalier Bernino viva nel nostro Pontificato". "Maffeo Barberini, umanista, cultore della letteratura classica e poeta egli stesso, aveva intuito il talento di Bernini e decise di investire su di lui, per farne il nuovo Michelangelo. Dal loro sodalizio intellettuale e artistico fiorì il linguaggio del Barocco", spiega Andrea Bacchi che con Maurizia Cicconi cura la mostra-evento su Bernini e i Barberini, aperta da oggi al 14 giugno proprio a Palazzo Barberini a Roma, sede delle Gallerie Nazionali di Arte antica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bernini: e la scultura si fece emozione. Roma celebra l’artista e il suo mecenate

Roma apre le porte a una nuova mostra dedicata a Gian Lorenzo Bernini.

Bernini e i Barberini: la nascita del Barocco si racconta a RomaRoma - Gran fortuna è la vostra, o Cavaliere, di veder Papa il Cardinal Maffeo Barberino, ma assai maggiore è la nostra, che il Cavalier Bernino viva nel nostro Pontificato. Con queste parole il pon ... arte.it

Roma celebra Bernini: dal 12 febbraio la mostra Bernini e i Barberini a Palazzo BarberiniDopo il successo di Caravaggio 2025, le Gallerie Nazionali di Arte Antica tornano a Palazzo Barberini con una grande esposizione dedicata a Gian Lorenzo ... funweek.it

Gian Lorenzo Bernini, un capolavoro dopo l'altro. GIAN LORENZO BERNINI " David " 1623/1624 Scultura in marmo bianco di Carrara. Galleria Borghese, Roma. Qui David è pronto a scagliare la sua fionda, il corpo teso, lo sguardo concentrato, la tensione e l' - facebook.com facebook

Due grandi artisti, un solo Giubileo. Con la fine della Guerra dei Trent’anni nel 1648, Bernini e Borromini diventano i protagonisti di una stagione artistica straordinaria per Roma: Diego Velázquez ritrae Innocenzo X, Alessandro Algardi rinnova la scultura sacr x.com