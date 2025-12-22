Francesco Vigorita riconfermato presidente del Consorzio di bonifica dell' Ufita

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, riunitosi nella giornata di sabato 20 dicembre, ha provveduto ad eleggere, all’unanimità, alla carica di Presidente per il prossimo quinquennio, Francesco Vigorita.Vigorita confermato presidenteVigorita è stato riconfermato nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

francesco vigorita riconfermato presidente del consorzio di bonifica dell ufita

